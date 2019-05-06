حريق في أنبوب نفط جنوب إيران دون ضحايا

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

أعلن مسؤول إيراني اليوم الاثنين أن حريقا اندلع في أنبوب للنفط جنوبي البلاد.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن كيامرث حاجي زاده مدير إدارة الأزمات في محافظة خوزستان جنوبي البلاد القول إن حريقا اندلع في أنبوب النفط في أهواز – اميديه إثر وقوع حادث هناك، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق.

وأضاف أن الحريق اندلع من جراء اصطدام جرافة بأنبوب النفط خلال أعمال صيانة للأنبوب، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

ولم يتضح على الفور حجم الخسائر.