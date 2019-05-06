الان تتابع حريق في أنبوب نفط جنوب إيران دون ضحايا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
أعلن مسؤول إيراني اليوم الاثنين أن حريقا اندلع في أنبوب للنفط جنوبي البلاد.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن كيامرث حاجي زاده مدير إدارة الأزمات في محافظة خوزستان جنوبي البلاد القول إن حريقا اندلع في أنبوب النفط في أهواز – اميديه إثر وقوع حادث هناك، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق.
وأضاف أن الحريق اندلع من جراء اصطدام جرافة بأنبوب النفط خلال أعمال صيانة للأنبوب، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.
ولم يتضح على الفور حجم الخسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في أنبوب نفط جنوب إيران دون ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.