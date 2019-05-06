الان تتابع السعودية تشتري 840 ألف طن من الشعير في مناقصة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الاثنين إنها اشترت 840 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصاتها العالمية.
وذكرت المؤسسة أنه جرى شراء الشعير بمتوسط سعر 193.03 دولار للطن، على أن يصل في الفترة بين يوليو تموز وأغسطس آب.
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