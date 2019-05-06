شكرا لقرائتكم هبوط أسعار 62 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 16 ساعة في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 19:42

حققت بورصة قطر تراجعا في معدلات الاداء خلال تعاملاتها في جلسة اليوم (الأحد) مقارنة بالجلسة السابقة، فيما أنهت 62 في المئة من الأسهم القطرية التعاملات على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 26 شركة من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة أخرى، واستقرت شركة واحدة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 586 بليون ريال بخسارة 96 مليون ريال نستبها 0.31 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 31 في المئة الى 216 مليون ريال في مقابل 312 مليونا وهبطت الكمية المتداولة 43 في المئة الى 11 مليون سهم، في مقابل 19 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 30 في المئة الى 4675 صفقة في مقابل 6648 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على تراجع 0.18 في المئة ما يعادل 19 نقطة الى 10461 نقطة في مقابل 10481 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.58 في المئة.

و طاول الهبوط مؤشرات 5 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر التأمين بخسارة 2.21 في المئة الى 3273 نقطة ، تلاه مؤشر المصارف الخاسر 0.70 في المئة الى 4057 نقطة، ثم مؤشر الاتصالات بخسارة نسبتها 0.27 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي رابع أكبر خسارة نسبتها 0.18 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بنسبة تراجع 0.15 في المئة، بينما ارتفع مؤشر الخدمات 2.49 في المئة، تلاه مؤشر النقل بزيادة 0.63 في المئة الى 2503 نقاط.