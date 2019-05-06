شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في بورصة "الكويت" تتراجع 11 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 17 ساعة في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 19:42

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاحد) تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 11 في المئة الى 19 مليون دينار في مقابل 21 مليونا لليوم السابق بينما هبطت الكمية المتداولة 19 في المئة الى 68 مليون سهم في مقابل 84 مليوناً، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة الى 4431 صفقة في مقابل 5668 صفقة بنسبة 22 في المئة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بلغ 0.72 في المئة يعادل 44 نقطة الى 6170 نقطة في مقابل 6126 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس 1.01 في المئة تعادل 49 نقطة الى 4817 نقطة في مقابل 4866 نقطة لليوم السابق، وارتفع مؤشر السوق العام 0.24 في المئة الى 5709 نقاط.

وبالنظر الى أبزر الأسهم، نجد تصدر سهم «بنك بوبيان» الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 6.42 في المئة، وصولاً إلى 580 فلس، من تداول 283 مليون سهم، بلغت قيمتها 506 ألاف دينار.

وسجل سهم «الدولي» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.13 في المئة، هبوطا إلى 276 فلس، من تداول 3.7 مليون سهم، قيمتها 1.02 مليون دينار، نُفذت من خلال 490 صفقة.

وحقق سهم « خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 3.49 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.30 في المئة الى 312 فلس، من تداول 11.3 مليون سهم جاءت من خلال 490 صفقة.