شكرا لقرائتكم 12 مليون دينار مكاسب الاسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 18 ساعة في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 19:42

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الأحد) على ارتفاع لليوم الثالث بنسبة 0.13 في المئة تعادل 1.86 نقطة، صعودا الى 1436.45 نقطة في مقابل 1434.59 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 7.42 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على استقرار عند 793.79 نقطةـ لتستقر خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام عند 3.56 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعاً في معدلات الاداء، إذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 4.4 مليون سهم في مقابل 9.95 مليون بتراجع 56 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.04 مليون دينار في مقابل 2.82 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 63 في المئة، نفذت من خلال 76 صفقة في مقابل 101 صفقة بتراجع 25 المئة.

وشهدت تعاملات اليوم التداول بأسهم 16 شركة، ارتفعت 3 شركات، واستقرت 23 شركة أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.89 بليون دينار بزيادة 13 مليونا نسبتها 0.13 في المئة وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 519 الف دينار بحريني، شكلت 50 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.7 مليون سهم، نفذت من خلال 17 صفقة.

وسجل سهم البنك الأهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 479 مليون دينار، نسبتها 46 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.53 مليون سهم، نُفذت من خلال 8 صفقات.