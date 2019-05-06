شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جائزة مصر للتميز الحكومى يلتقى رئيس جامعة القاهرة كأحد الجهات المرشحة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى فريق جائزة مصر للتميز الحكومى بوزارة التخطيط على رأسهم محمد سامى، المشرف على الجائزة، بالدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وذلك فى إطار متابعة الحملة التعريفية للجائزة والوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للجهات المرشحة لها.

وتناول اللقاء الإشادة بالدور الفعال لمجموعة ورش العمل التى أقامتها وزارة التخطيط بكافة المحافظات بهدف التعرف على معايير منظومة التميز الحكومى للجائزة بفئاتها المختلفة، حيث تقدمت جميع الكليات بجامعة القاهرة وعددهم 22 كلية للترشح لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة.

كما تقدم عدد من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى الإدارات بالجامعة لجائزة القيادات المتميزة.

ومن جانبه أكد محمد سامى، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، خلال اللقاء أن الجائزة من شأنها إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، والعمل على تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المواءمات الحكومية من جهة آخرى، مما يحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وأشار سامى إلى أنه تم عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية لكافة كليات جامعة القاهرة وذلك للتدريب على معايير منظومة التميز الحكومى وكيفية استيفاء ملف الترشح للجائزة، موضحًا أن المرحلة القادمة هى مرحلة التقييم للمرشحين والتى تتم بالشراكة مع دولة الإمارات.

وفيما يخص معايير منظومة التميز الحكومى، أكد سامى أنه تم تصميم منظومة التميز الحكومى وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم بحيث تشمل ثلاثة محاور رئيسة هى تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات.

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وتابع قائلا: "تستهدف تلك المحاور تحديد مستوى النضج الذى وصلت إليه الجهات المرشحة فى رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التى تساعدها فى تحقيق أهدافها، واستكشاف الجديد فى تنفيذ وتطوير العمل الحكومى باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة".

وأشار محمد سامى إلى أن محاور ومعايير منظومة التميز الحكومى تدعم تطوير برامج العمل الحكومية وآليات قيادة التميز المؤسسى فى القطاع الحكومى، لإعداد الأنظمة الداخلية وتمكين المؤسسات من فهم ومواكبة التطورات فى عصر المتغيرات المتسارعة عالميًا.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تضم فئتين، هما جوائز التميز المؤسسى والتى تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى) والمؤسسات التعليمية وتضم الكليات الحكومية.

كذلك جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وتضم مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية وتضم الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية/ التطبيقية.

والفئة الآخرى هى جوائز التميز الفردى والتى تضم جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وكذلك جائزة الابتكار والإبداع لأية فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقى.