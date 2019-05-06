تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.27% خاسرا عدد 208.20 نقطة ليصل إلى مستوى 8970.76 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 39.9 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 12 شركة، فيما تراجعت 168 شركة. Advertisements وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.89%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.67%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.94%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.92%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78%.

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