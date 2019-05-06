شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط مصرف "السلام البحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% خاسرا 0.36 نقطة ليصل إلى مستوى 1436.10 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 186 ألف سهم، بقيمة قدرها 17 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.18%.