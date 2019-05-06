"إعمار العقارية" تحقق أحد أعلى مستويات المبيعات ربع السنوية في دبي خلال الربع الأول من...

دبي - الخليج 365 :

حققت إعمار العقارية ش.م.ع، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية في دبي خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من عام 2019، حيث سجلت المبيعات نمواً بنسبة 53 بالمئة لتصل قيمتها إلى 5.979 مليار درهم (1.628 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بمبيعات الربع الأول من عام 2018 البالغة 3.906 مليار درهم (1.063 مليار دولار).

وارتفعت قيمة المبيعات الموجهة للعملاء الدوليين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 2.645 مليار درهم (720 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بـ 1.187 مليار درهم (323 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2018، مما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق العقارية في دبي، وقوة علامة "إعمار" التجارية.

وبرزت دبي كمركز عالمي لجميع قطاعات الأعمال، بما في ذلك الخدمات المالية والضيافة والسفر والتجارة والخدمات اللوجستية، وتواصل تحقيق نمو هام في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. ويساهم هذا النمو في التأسيس لقاعدة معرفية غنية ومتنوعة، ومجتمع مهني مؤهل ومدرَّب. وساهمت بيئة الأعمال الحيوية في المدينة ونمو الاقتصاد المعرفي بدور رئيسي في نمو المبيعات العقارية التي سجلتها "إعمار" خلال الربع الأول من العام.

أبرز إنجازات الأداء

حققت "إعمار العقارية" صافي أرباح بقيمة 1.742 مليار درهم (474 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من عام 2018 البالغ 1.625 مليار درهم (442 مليون دولار). ووصلت إيرادات "إعمار" خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 5.894 مليار درهم (1.605 مليار دولار)، وهي مماثلة لإيرادات الربع الأول من عام 2018.

وارتفعت قيمة مشاريع "إعمار" المعدة للبيع والتي سيتم احتسابها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة من 48.404 مليار درهم (13.178 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2018، إلى 50.012 مليار درهم (13.616 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2019. ولدى "إعمار" مشاريع للبيع في دبي بقيمة 37.960 مليار درهم (10.335 مليار دولار) وهي مماثلة لقيمة المشاريع في الربع الأول من 2018، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الإيرادات التي وصلت إلى 15.411 مليار درهم (4.196 مليار دولار) خلال عام 2018.

وتعكس قيمة هذه المشاريع الركائز المالية القوية للشركة وقدرتها على المحافظة على مستويات إيرادات وربحية عالية وعوائد قوية للمساهمين في المستقبل المنظور.

بهذه المناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "تركيزنا على تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المناسبة، وتوليد السيولة النقدية، يرسخان موقعنا الرائد في السوق. وتتبع ’إعمار‘ استراتيجية تشغيلية تنموية تقوم على بناء الأصول السكنية المميزة بالتزامن مع توسعة نطاق أعمالها في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه، لتلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء. ويعكس نمو مبيعات وجهات ’إعمار‘ السكنية في دبي بين مجتمع المستثمرين الدوليين ليس فقط مكانة دبي كمركز رائد للأعمال على مستوى المنطقة، لا بل وموقعها كأحد أكثر الأسواق حيويةً ونمواً على المستوى الاقتصادي".

إعمار للتطوير

حققت "إعمار للتطوير ش.م.ع."، شركة تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARDEV والتي تمتلك "إعمار العقارية ش.م.ع" حصة الأغلبية فيها، إيرادات بقيمة 3.341 مليار درهم (910 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2018 والتي بلغت 3.265 مليار درهم (889 مليون دولار).

Advertisements

وأطلقت "إعمار" خلال الربع الأول من عام 2019 مبادرات هي الأولى من نوعها، ومنها إمكانية حصول المستثمرين على رخصة مجانية للأعمال التجارية وتأشيرة إقامة مجانية لمدة ثلاث سنوات، قابلتان للتجديد في "إكزيكتيف رزيدنسز" ضمن "دبي هيلز استيت". كما أطلقت الشركة أيضاً أول مشروع عقاري تتعاون فيه مع مصمم الأزياء العربي العالمي إيلي صعب في "إعمار بيتشفرونت".

وكشفت "إعمار" أيضاً عن "المرابع العربية 3"، مجمع منازل التاون هاوس الذي يضمن أعلى مستويات الخصوصية للسكان، وثلاث مراحل من مجمع "فلل إكسبو جولف" في "إعمار الجنوب"، وهي الخطوة التي حققت نجاحاً كبيراً مع بيع كافة الوحدات المطروحة. كما كشف "خور دبي"، الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة والتي توصف بأنها "عالم الغد"، عن العديد من المجمعات السكنية منها "بالاس رزيدنسز".

إعمار مولز

أعلنت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS) والتي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق إيرادات بقيمة 1.075 مليار درهم (293 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2019، بنمو نسبته 4 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2018. وحافظت أصول "إعمار مولز" على معدلات إشغال قوية بلغت 92 بالمئة، في حين وصل عدد الزوار خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 36 مليون شخص، بنمو نسبته 3 بالمئة مقارنة بعدد الزوار في الربع الأول من عام 2018 والذي بلغ 35 مليون زائر. وتعتبر "إعمار مولز" حالياً أكبر مشغل لمراكز التسوق في العالم، مع إجمالي مساحات تجارية مخصصة للتأجير يبلغ 6.7 مليون قدم مربع.

وفي إطار استراتيجية التسويق الشاملة التي تنتهجها، استحوذت "إعمار مولز" كلياً على "نمشي"، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة. وجاء ذلك في أعقاب استحواذ "إعمار مولز" على بقية حصة "جلوبال فاشن جروب" في "نمشي" عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم (114.3 مليون يورو؛ 129.5 مليون دولار).

الضيافة والترفيه

وصلت إيرادات "إعمار" من أعمال الضيافة والتأجير التجاري والترفيه مجتمعة إلى 738 مليون درهم (201 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2019، حيث سجلت الفنادق المنضوية تحت مظلة "مجموعة إعمار للضيافة" (بما في ذلك الفنادق التي تديرها المجموعة) معدلات إشغال بلغت 87 بالمئة، متفوقة على ما هو سائد في القطاع.

وبما يعكس تنوع قنوات الإيرادات المستمرة لدى "إعمار"، حققت أعمال الشركة في مجالات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه والتأجير التجاري مجتمعة إيرادات بقيمة 1.816 مليار درهم (494 مليون دولار) أي 31 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.

ولدى "إعمار" رصيد من الأراضي يبلغ أكثر من 1.6 مليار قدم مربع في الأسواق الرئيسية. وتعتبر "إعمار" اليوم أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم خارج حدود الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار.