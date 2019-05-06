"عزيزي للتطوير العقاري" تستكمل 77% من مشروع "سامية عزيزي" في الفرجان

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجازها تقدماً كبيراً في مشروعها السكني المميز "سامية عزيزي" بمنطقة "الفرجان" التي تعد من أسرع الأحياء السكنية نمواً في دبي. وتماشياً مع عام البناء لدى الشركة، من المقرر تسليم هذا المبنى الفاخر في يوليو القادم ليكون أحد المشاريع العديدة التي يتم استكمالها هذا العام.

وتشمل الإنجازات الرئيسية للمشروع استكمال 77% من أعمال البناء، و88% من أعمال المرحلة الثانية للتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية، وأكثر من 70% من أعمال الواجهة الخارجية للمبنى. ويسير العمل في الأعمال الخارجية للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد – بنسبة تزيد على 15% حالياً - بينما اكتمل إنجاز حوض السباحة بنسبة تزيد على 50%، وكذلك المصعد وأعمال التشطيبات الإجمالية بأكثر من 40%.

ولاقى مبنى "سامية عزيزي" إقبالاً قوياً من المستثمرين كما يضم 284 وحدة سكنية تشمل 137 شقة استديو، و124 شقة بغرفة نوم واحدة، و15 شقة بغرفتي نوم، بالإضافة إلى ثماني وحدات "بنتهاوس". وتمتاز هذه الوحدات بأسعار معقولة، وتستهدف العملاء الراغبين بتملك المنازل بدلاً من استئجارها مع عرضها للبيع حالياً دون دفعة أولى وخطط دفع شهرية ميسَّرة تصل إلى 48 شهراً بالتعاون مع "بنك دبي الإسلامي".

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وبهذه المناسبة، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "يؤكد تسارع وتيرة إنجاز ’سامية عزيزي‘ في الفرجان مدى التزامنا بعام البناء، حيث نعمل مع أشهر المقاولين من أصحاب الخبرة الواسعة لتسليم مشروعنا وفق أعلى معايير الجودة. وبفضل موقعه المميز ضمن أكثر المناطق نموًا في دبي وشبكة المواصلات الممتازة التي يتمتع بها، يستهدف ’سامية عزيزي‘ العملاء المهتمين بالقيمة والراغبين في الحصول على إيرادات تأجير عالية".

ويبلغ إجمالي المساحة الطابقية لمشروع "سامية عزيزي" 18,354 متر مربع، وتشمل منطقة مخصصة للبيع بالتجزئة تضم 11 منفذاً بمساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع. كما تضم وسائل الراحة الفاخرة لقاطنيه حوضي سباحة، وصالة للألعاب الرياضية، وساونا، وغرفة بخار. علاوة على هذه الميزات، يقع "سامية عزيزي" على بعد 15 دقيقة فقط عن مطار آل مكتوم الدولي وموقع إكسبو2020 دبي. ويساهم خط المترو المرتقب Route2020 بتعزيز شبكة مواصلات المشروع الذي يمكن الوصول إليه بشكل مباشر أيضاً من شارع الشيخ محمد بن زايد.

ويعتبر "سامية عزيزي" المشروع الأمثل للتمتع بأسلوب حياة عصري بعيداً عن صخب المدينة. كما يوفر الراحة لقاطنيه لقربه من "ابن بطوطة مول"، و"ديسكفري جاردنز" و"جاردنز"، و"قرية جبل علي"، و"منطقة جبل علي الحرة"، والتي تبعد جميعها مسافة 5 دقائق فقط عن المشروع، بينما تبعد كل من "فيستيفال بلازا"، و"دبي مارينا"، و"ممشى جي بي آر"، و"أبراج بحيرات الجميرا" مسافة 10 دقائق فقط.