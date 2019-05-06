الان تتابع تراجع الليرة التركية إلى أقل مستوياتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:
تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى أعلى من 6 ليرات لكل دولار، في مخاوف المتعاملين من تداعيات الفوضى السياسية في البلاد وتزايد الضغوط على عملات الاقتصادات الصاعدة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الليرة تراجعت في تعاملات صباح اليوم بنسبة 7ر0% إلى 048ر6 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى لها منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، مضيفة أن تراجع العملة التركية جاء متزامنا مع موجة بيع عالمية للأوراق المالية في ظل ترقب المستثمرين نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
يأتي ذلك فيما تعلناللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم قرارها بشأن طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم إعادة انتخابات بلدية مدينة اسطنبول التي خسرها الحزب في الانتخابات الأخيرة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طالب اللجنة يوم السبت الماضي إلى إعادة الانتخابات في المدينة وهي أكبر البلديات في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الليرة التركية إلى أقل مستوياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.