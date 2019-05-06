الان تتابع النفط ينزل بعد تهديد ترامب الصين بزيادة الرسوم الجمركية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على سلع صينية هذا الأسبوع، مما ينذر بتعطيل المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 60.57 دولار للبرميل في الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، منخفضا 1.37 دولار أو 2.2 بالمئة عن التسوية السابقة.
ونزل خام القياس العالمي برنت عن 70 دولارا للبرميل وجرى تداوله في العقود الآجلة عند 69.34 دولار للبرميل، بانخفاض 1.51
دولار أو 2.1 بالمئة في سعر آخر إغلاق.
وكتب ترامب على تويتر أمس الأحد أنه سيرفع الرسوم الجمركية كثيرا على سلع صينية هذا الأسبوع، مما دفع الأسواق المالية للهبوط بما في عقود النفط الآجلة.
وقال جاسبر لولر مدير الأبحاث في لندن كابيتال جروب للسمسرة في العقود الآجلة “الموقف المتشدد المفاجئ الذي تبناه ترامب تجاه الرسوم الجمركية على الصين أقلق المستثمرين الذين يسارعون إلى خفض مستويات تعرضهم للمخاطر في الأسواق”.
وتابع “احتمال تعثر المحادثات التجارية المستمرة منذ شهور بسبب ترامب أثار مخاوف بشأن الطلب علي النفط في المستقبل”.
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