الفرق الميدانية تضبط 1885 مخالفة تجارية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة استقرار الوضع التمويني في أسواق العاصمة والمحافظات تجاوبا مع الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة أثناء النزول الميداني اليوم بالمبادرات وانضباط معظم التجار وأصحاب المولات بالبيع وفق قوائم الأسعار المقرة من الوزارة وتوفير السلع دون احتكار أو مضاربة.

وقال الوزير الدرة “تفقدنا مراكز البيع المباشر لمادة الدقيق والقمح المطحون ووجدناها بوفرة وفق الأسعار المقرة من الوزارة.

إلى ذلك، أكدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الصناعة والتجارة، أن الفرق الميدانية للحملة، أغلقت مخبزين في مديرية الصافية لتلاعبهما بأوزان الخبز المحددة بـ70جرام للرغيف الواحد.

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جاء ذلك خلال نزولها الميداني بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني محلات ومولات تجارية ومخازن سلع غذائية وأفران بمديريات السبعين والصافية ومعين وشعوب وبني الحارث.

وقامت اللجان الإشرافية والفرعية للحملة بتفقد المراكز والمولات التجارية وبعض مخازن تجار الجملة ومراكز بيع التمور والبيض ومخابر في تلك المديريات وتقييم مستوى البيع والوضع التمويني فيها.

وحررت الفرق الميدانية محاضر ضبط للمخالفات منها،عدم إشهار الأسعار, البيع بدون فواتير وتلاعب بالأسعار والعبوات ونقص أوزان الخبز في بعض الافران.

وضبطت اللجان منذ بدء الحملة ألف 89مخالفة في أمانة العاصمة منها 269عدم اشهار و 206 زيادة أسعار, 51 مواد منتهية , 175 نقص أوزان خبز, ستة حالات تلاعب بالصلاحية ونقص عبوات وأحجام 12, عدم البيع بالفواتير 13 وحالات أخرى 346.

كما ضبطت اللجان الميدانية في المحافظات عدد 796 مخالفة تجارية متنوعة موزعة على صنعاء 234 تعز 14 ذمار 286 اب 87 حجه 71 المحويت 38 عمران 47 ريمه 19