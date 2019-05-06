الغرفة التجارية: انخفاض الطلب على الملابس الجاهزة وتوقعات بزيادته آخر 10 أيام برمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على شكرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك انخفاضا فى الطلب على الملابس الجاهزة خلال الفترة الحالية، وذلك لتوجيه الأسر لشراء احتياجات شهر رمضان من السلع الغذائية.
وأضاف شكرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطلب على شراء الملابس يرتفع خلال آخر 10 أيام فى شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر، لافتا إلى أن الأسر تبدأ توجيه فوائضها نحو شراء الملابس.
وأشار إلى أن مبيعات الملابس للموسم الشتوى كانت غير جيدة فى ظل استمرار حالة الركود التى يشهدها السوق منذ قرابة عامين، نتيجة معاناة السوق من حالة التضخم وعدم التوازن بين الدخل والإنفاق للمستهلكين، الأمر الذى من أثر على القدرات الشرائية للمستهلكين.
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