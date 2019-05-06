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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين تداولات سلبية هادئة ليختبر المتوسط المتحرك 50، يرافقه اكتساب مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي والوصول إلى مناطق التشبّع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 130.20 وتمتد إلى 147.34 بعد اختراق المستوى السابق.
يجب الانتباه إلى أن كسر 116.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 140.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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