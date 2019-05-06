شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يواجه مقاومة قوية – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر اللايتكوين هبوطاً بعد اختبار مستوى 84.30، والذي شكّل مقاومة قوية أمام محاولات السعر الإيجابية الأخيرة، ليقترب من اختبار الدعم المحوري 75.35 الآن، ونرجح استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى المذكور ومن ثم العودة إلى المسار الهابط من جديد.

لذلك، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 84.30 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 69.80.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 84.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط