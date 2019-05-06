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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يواجه مقاومة قوية – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر اللايتكوين هبوطاً بعد اختبار مستوى 84.30، والذي شكّل مقاومة قوية أمام محاولات السعر الإيجابية الأخيرة، ليقترب من اختبار الدعم المحوري 75.35 الآن، ونرجح استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى المذكور ومن ثم العودة إلى المسار الهابط من جديد.
لذلك، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 84.30 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 69.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 84.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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