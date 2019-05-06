شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يستقر دون المقاومة – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الإيثريوم للاستقرار دون مستوى 170.76 بعد محاولة اختراقه في الجلسات الماضية، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار زيارة مستوى 154.00 مبدئياً.

وبالتالي، نحن بانتظار تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 170.76 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 154.00 والمقاومة 175.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط