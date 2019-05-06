- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يضطر لبعض التصحيح الهابط – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف اندفاع سعر البتكوين الصاعد عند مستوى 6170.00، ليبدأ بإجراء تصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة التي بدأت من مناطق 3400.00، وقد يضطر السعر لاختبار مستوى 5517.70 قبل العودة للارتفاع من جديد.
لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 6170.00 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 4786.80 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5600.00 والمقاومة 6170.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البتكوين يضطر لبعض التصحيح الهابط – تحليل - 06-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.