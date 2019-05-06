شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يضطر لبعض التصحيح الهابط – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف اندفاع سعر البتكوين الصاعد عند مستوى 6170.00، ليبدأ بإجراء تصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة التي بدأت من مناطق 3400.00، وقد يضطر السعر لاختبار مستوى 5517.70 قبل العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 6170.00 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 4786.80 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5600.00 والمقاومة 6170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط