شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الدعم – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية الآن ليقترب من اختبار الدعم المحوري 1.0128، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في البيع، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1.0128، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يرتفع إلى 1.0310.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0130 والمقاومة 1.0220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد