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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بهدوء – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط الطفيف ليبتعد عن حاجز 0.7000، وبالتالي، ستبقى توقعاتنا للاتجاه الهابط فعالة للفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 0.6905، والذي يمثّل كسره مفتاح التوجه نحو 0.6800 كهدف تالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7044.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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