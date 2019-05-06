شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد مزيد من الخسائر – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل قوي ليكسر مستوى 69.62 ويستقر دونه الآن، معززاً التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، ونتوقع أن يتجه السعر نحو 65.92 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع من 50.25 إلى 75.60.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 69.62 ثم 70.60 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط