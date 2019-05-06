شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بانخفاض قوي ليكسر مستوى 60.86 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 57.33 الذي يمثّل المستوى التصحيحي التالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 60.86 ثم 61.65 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لبدء محاولات استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط