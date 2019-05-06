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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق بعض المكاسب – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، يرافقه ظهور إشارات تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل حافز سلبي نتوقع أن يساهم بدفع السعر للانخفاض من جديد، ويحتاج السعر لكسر مستوى 14.73 مجدداً لتسهيل مهمة التوجه نحو الهدف السلبي الأول عند 14.50.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم بشرط الثبات دون 14.95 والأهم دون 15.22.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.60 والمقاومة 15.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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