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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 06-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية جديدة ليختبر مستوى 1282.00 ويحاول اختراقه، مما يسوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 1302.60 على المدى القريب، بينما الانخفاض والتداول دون 1275.30 سيعيد السعر إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1253.20.
من هنا، فإننا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستويات 1282.00 و1275.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1270.00 والمقاومة 1295.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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