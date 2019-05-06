400 ألف راكب بقطار الحرمين في أول 1000 رحلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبدأ مشروع قطار الحرمين السريع انطلاقا من اليوم تسيير رحلات يومية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحسب مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، مشيرا إلى أن إدارة المشروع أعلنت قبل رمضان عن إضافة رحلات جديدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لتشمل جميع أيام الأسبوع خلال رمضان.

وأوضح أن جدول الرحلات يبدأ من اليوم (6 مايو 2019)، زيادة في عدد الرحلات، بهدف تسهيل التنقل لزوار الحرمين الشريفين، وتوفير أوقات وخيارات متعددة للتنقل بين مكة والمدينة مرورا بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ، مبينا أن هذا يأتي ضمن خطط التشغيل لمشروع قطار الحرمين التي تستهدف من خلالها جدولة رحلات القطارات حسب الاحتياج الموسمي، ومن بينها تلبية الطلب المتزايد على الرحلات في الشهر الفضيل.

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يأتي ذلك فيما أعلن مشروع قطار الحرمين السريع أمس، عن إنجاز أول 1000 رحلة منذ تشغيله نقل خلالها أكثر من 400 ألف مسافر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام، الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح أن هذا النجاح جاء بعد فضل الله، بسبب الدعم اللامحدود لصناعة الخطوط الحديدية بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين دعمه اللامحدود من خلال تشريف كل منتم لصناعة النقل حين تفضل بتدشين المشروع في جدة، خلال سبتمبر 2018، حيث جاء إطلاق المشروع ليرسخ اهتمام حكومة المملكة بضيوف الرحمن، ومنها توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية، كما يأتي هذا ضمن توجه الدولة وتوسعها المشهود في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، عبر توفير خيارات متعددة للنقل العام بما يحقق الاستدامة ويتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال»إن هذا النجاح يؤكد ثقتنا وتفاؤلنا كمجتمع سعودي يعايش القفزات الهائلة التي تشهدها صناعة الخطوط الحديدية في المملكة، ومن بينها فخرنا جميعا بريادة هذا المشروع الوطني العملاق في مجال النقل السككي على مستوى المنطقة بما يملكه من إمكانيات نوعية على جميع المستويات، وبما يزخر به من قيادات وطنية شابة تتولى جوانب التشغيل.

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