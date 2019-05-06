للمرة الأولى.. مستفيدو حافز يتسلمون إعاناتهم بالميلادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما استفاد ما يزيد على 292 ألف مواطن ومواطنة من إعانة حافز في أبريل الماضي، بحسب إحصائية صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الصادرة أمس، التحق 6246 سعوديا بسوق العمل في الشهر نفسه.

وأوضح الصندوق في بيان أمس، أنه أودع أكثر من 447 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 292 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن أبريل 2019.

ويعد هذا أول إيداع لإعانة حافز، وفق الأشهر الميلادية بدلا من التاريخ الهجري، حيث أعلن «هدف» في بيان نشر 14 أبريل عن تعديل الإيداعات إلى التاريخ الميلادي، محددا اليوم الخامس من كل شهر موعدا للصرف.

وأوضح الصندوق في بيان حينها، أن تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشيا مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية، فيما أكد عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية ما زالت متوفرة لديهم.

وبالعودة إلى إحصائية هدف في أبريل، فقد بلغ عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 152 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل أكثر من 140 ألف مستفيد ومستفيدة، في حين أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل في أبريل، بلغ 6246 مستفيدا ومستفيدة، منهم 3416 إناثا و2830 ذكورا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص هدف على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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مستفيدو حافز في أبريل:

إجمالي الإيداعات 447 مليون ريال

292ألفا مستفيد ومستفيدة

يتوزعون إلى:

152 ألف مستفيد من حافز البحث عن عمل

140 ألف مستفيد من حافز صعوبة الحصول على عمل

الملتحقون بسوق العمل 6246 مستفيدا ومستفيدة

3416 إناث

2830 ذكور