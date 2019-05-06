الاقتصاد

يوسف المطوع مديراً تنفيذياً لمشروع مدينة الشارقة المستدامة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”


عينت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، يوسف المطوع مديراً تنفيذياً لمشروع مدينة الشارقة المستدامة، التي أطلقها نهاية مارس الماضي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كأول مشروع يلبي أفضل معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في الإمارة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين «شروق» وشركة «دايموند ديفيلوبرز» المتخصصة في تطوير المشاريع البيئية المستدامة في الإمارات.
ويأتي تعيين المطوع في منصبه الجديد، إضافة إلى منصبه الحالي كمدير للعمليات في «شروق»، ضمن استراتيجية الهيئة في استثمار الموارد البشرية بما يخدم دعم مهارات القوى العاملة لديها خصوصاً الشباب ومنحهم الفرصة لممارسة دور قيادي يرتقي بخبراتهم ويشجعهم على تقديم ابتكارات جديدة تسهم في تطوير المشاريع التي يشرفون على إدارتها واستقطاب الفرص الاستثمارية.

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