أرباح «العربية» تقفز 16% إلى 128 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 128 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019 بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع 110 ملايين درهم، تم تسجيلها عن الفترة نفسها من العام الماضي. فيما وصلت الإيرادات خلال الربع الأول إلى 1,029 مليار درهم بارتفاع نسبته 17% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت «العربية للطيران» على متن أسطولها أكثر من 2.8 مليون مسافر خلال الربع الأول لعام 2019 عبر مراكز عملياتها الأربعة، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع 2.6 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي. وبلغ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) نسبة مرتفعة مسجلاً 84%، بارتفاع قدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: تعكس النتائج المالية والتشغيلية القوية للربع الأول 2019 قوة نموذج عمل الشركة، واستمرار الطلب المتزايد على الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها العربية للطيران. وقد واصلنا خلال الربع الأول العمل على استراتيجية تطوير شبكة الوجهات عبر إضافة خطوط ورحلات جديدة من جميع مراكز عمليات الشركة، فضلاً عن استمرار العمل الدؤوب لناحية ضبط التكاليف.

وأضاف: تواصل أسعار النفط والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية تأثيرها في الأداء التجاري في المنطقة بما في ذلك قطاع الطيران. وبالرغم مع ذلك، نحن واثقون من متانة أساسيات هذا القطاع في المنطقة على المدى الطويل، ومن زيادة الطلب على خدمات السفر الجوي منخفض التكلفة الذي باتت العربية للطيران توفره عبر شبكة جغرافية واسعة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا.

وقامت العربية للطيران خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 بإضافة 5 خطوط جديدة من مراكز عملياتها، حيث بدأت الشركة بتسيير رحلات جديدة من الدار البيضاء إلى لشبونة وتونس؛ ومن شرم الشيخ إلى عمان والأقصر، ومن سوهاج إلى الرياض. كما تسلمت الناقلة الشهر الماضي أول طائرة لها من طراز إيرباص A321 neo LR، وأعلنت عن إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة إلى كوالالمبور بدءاً من 1 يوليو/ تموز 2019. وبذلك أصبحت «العربية للطيران» تسير رحلاتها اليوم إلى أكثر من 155 وجهة محلية وعالمية من مراكزها الرئيسية الأربعة في الإمارات، والمغرب، ومصر.

واختتم آل ثاني قائلاً: تنتهج العربية للطيران استراتيجية واضحة لتحقيق النمو، متيحةً للعملاء مزيداً من الوجهات وبأقل التكاليف. وفيما نواصل خطة توسعنا في عام 2019، لا نزال ملتزمين بالاستثمار المستدام في المنتجات المبتكرة التي توفر لعملائنا قيمة فريدة وإضافية.