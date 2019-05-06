أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

06.00 كلمة لمحافظ بنك شيكاغو، تشارلز إيفانز

09.30 كلمة لمحافظ بنك فيلادلفيا، باتريك هاركر

02.00 تقرير مكتب القروض الرئيسي

أرباح: أوكسيدنتال، سيسكو، تايسون فوودز، بوش هيلث، أيه أي جي، بايونير ريسورسيز، هيرتز جلوبال، ليبرتي جلوبال

الثلاثاء

10.00 تقرير مكتب الإحصاء حول التوظيف

03.00 تقرير قروض المستهلكين

أرباح: إلكترونيك، تريب أدفايزر، بتروبراس، دايموند باك إنرجي، ميلان، سي ويرلد، ألليرجان، ليفت، أمبيف.

الأربعاء

10.30 تقرير هيئة معلومات الطاقة حول النفط

أرباح: ديزني، فوكس نيوز، وينديز، هوستس براندز، ماراتون بتروليوم، رويال أهولد، باريك جولد، هوندا موتورز، تويوتا، سيمنز.

الخميس

08.30 تقرير التجارة الدولية وطلبات البطالة ومؤشر أسعار المنتجين

10.00 تقرير تجارة الجملة

10.45 كلمة محافظ بنك أتلانتا

أرباح: نيوز كورب، بوكنج هولدنجز، تابستري، نرويجيان كروز، ديوك إنرجي، سنتر بوينت، كاردينا هيلث، أرسيلور ميتال، تروكار، ييلب

الجمعة

08.30 تقرير معدلات التضخم

09.00 كلمة لمحافظ بنك أتلانتا

10.00كلمة محافظ بنك نيويورك

02.00 تقرير الموازنة الفدرالية