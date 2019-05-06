مطار دبي يواصل زخم السفر في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



استقبل مطار دبي الدولي 22.2 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2019 وذلك بانخفاض 2.2% عن نفس الفترة من العام الماضي نتيجة انخفاض عدد الرحلات والتحول في توقيت عطلة عيد الفصح. أما عن أحجام البضائع فقد ارتفعت بنسبة 4.1% في نفس الفترة لتصل إلى 641 ألفًا و250 طنا.

وحسب تقرير مطارات دبي بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين تمت خدمتهم خلال الربع الأول من العام الجاري 22 مليونًا و230 ألفًا و810 مسافرين (بانخفاض نسبته 2.2%). وسجّل المتوسط الشهري لعدد العملاء 7.41 مليون وهو أقل قليلاً عن المتوسط الشهري المسجل في عام 2018 وكان 7.42 مليون.

وعلى صعيد الشحن سجّلت بضائع الشحن الجوي التي تعامل معها مطار دبي الدولي ما إجماليه 641 ألفًا و250 طنًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 وذلك بارتفاع نسبته 4.1%.

أما على صعيد إجمالي حركة الطائرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 فقد بلغت 95 ألفًا و857 حركة بانخفاض 3% عن العام الماضي، ويعود السبب في ذلك جزئيًا إلى المشاكل التي لاحقت الطائرة بوينج 737 ماكس اعتبارًا من 13 مارس والتوقف عن استخدامها ريثما تظهر نتائج التحقيقات الرسمية.

واحتفظت الهند بمركزها كأعلى الوجهات الدولية تعاملاً مع مطار دبي الدولي حسب أعداد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين خلال الربع الأول 3 ملايين و121 ألفًا و809 مسافرين ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أعداد المسافرين إلى المدن التالية: مومباي، دلهي، وكوتشين.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بعدد مليون و745 ألفًا و750 مسافرًا، تلتها بفارق بسيط المملكة المتحدة بعدد مليون و511 ألفًا و917 مسافرًا. أما الدول الأخرى فتشمل باكستان (مليون و159 ألفًا و722 مسافرًا)، والولايات المتحدة (764 ألفًا و489 مسافرًا) وألمانيا (690 ألفًا و062 مسافرًا) والصين (620 ألفًا و013 مسافرًا) وأخيرًا روسيا (414 ألفًا و445 مسافرًا).

وجاءت أعلى المدن من حيث عدد المسافرين على النحو التالي: لندن (871 ألفًا و180 مسافرًا)، مومباي (624 ألفًا و442 مسافرًا)، جدة (605 آلاف و628 مسافرًا). وجاءت منطقة دول الخليج العربي أسرع المناطق نموًا بنسبة 3.8%، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة نمو 2.7%.

هذا وقد انخفضت أوقات الانتظار بنسبة كبيرة (30%) في الربع الأول من 2019 ويرجع الفضل في ذلك إلى مركز العمليات المتطور بمطار دبي الدولي الذي يستخدم معلومات الوقت الفعلي لتحسين الخدمة والكفاءة، فضلاً عن البوابات الذكية التي تسهم في تسريع إجراءات المسافرين عبر الجوازات.

وتم نقل 13.3 مليون حقيبة (بانخفاض 0.9%) عبر نظام حقائب المطار الذي يمتد بطول 175 كم خلال الربع الأول من العام.