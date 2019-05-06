«سياحة أبوظبي» تشارك في «بورصة السياحة - الصين»

أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن استعدادها للمشاركة في معرض بورصة السياحة العالمية - الصين الذي تستضيفه مدينة شنغهاي خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو الجاري، حيث تترأس وفداً يضم مجموعة كبيرة من الشركاء من الإمارة العاملين في قطاع السياحة.

ويضم الوفد ممثلين عن الفنادق ووكلاء السفر ومنظمي الجولات السياحية والمعالم السياحية والثقافية والتراثية وشركات إدارة الوجهات، من أبرزها متحف اللوفر أبوظبي، وفندق قصر الإمارات، وحلبة مرسى ياس و«إكسبيرينس هب» و«الاتحاد للطيران»، وذلك سعياً لتسليط الضوء خلال المعرض على أفضل التجارب والمنتجات السياحية التي تقدمها أبوظبي لزوارها القادمين من الصين.

وتعتبر فعالية «بورصة السياحة العالمية - الصين» معرضاً جديداً يختص بالتعاون المباشر بين الشركات، وهو يركز بشكل حصري على سوق السفر الصينية. ومن المتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 850 من المشترين الرائدين من منطقة الصين الكبرى، الذين يتطلعون إلى بناء شبكات أعمال متينة وتطوير آفاق التعاون الخارجية.

وقال سعيد راشد السعيد مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نتطلع قدماً إلى حضور معرض بورصة السياحة العالمية -الصين في شنغهاي، الذي يشكل منصة مثالية تساهم في تحقيق أحد أهم أهدافنا لعام 2019، الذي يتمثل في الاستمرار في تعزيز العلاقات الراسخة مع سوق السفر الصينية. كما نسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة سياحية في أعين المسافرين، خاصةً القادمين من الصين، لذا نحرص على توسيع نطاق علاقاتنا مع الشركاء الصينيين في قطاع السياحة والسفر بهدف تعزيز الوعي بموقع الإمارة وجهة سياحية استثنائية».

وتأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في «بورصة السفر العالمية - الصين» في إطار مساعيها الرامية إلى رفع أعداد الزوّار القادمين من الصين، والذين سجلوا رقماً قياسياً العام الماضي، حيث كانت الصين في عام 2018 أحد أبرز محفزات نمو أعداد الحجوزات الفندقية في الإمارة، جنباً إلى جنب مع الهند والولايات المتحدة.

ويتمحور الهدف الرئيسي من مشاركة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض «بورصة السياحة العالمية - الصين» حول بناء شراكات ومبادرات تسويقية متينة، التي من شأنها أن تدعم مكانة إمارة أبوظبي في قائمة الوجهات المتميزة على الصعيد الدولي، وتعزز من فعالية حملات الترويج السياحية الخاصة بها.