واشنطن ترمي ورقة «25% جمارك» بوجه المفاوضات مع بكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية البالغة 200 مليار دولار سترتفع إلى 25٪، على الرغم من مزاعم الإدارة المتكررة بأن المحادثات التجارية مع بكين تسير على ما يرام.

وكان معدل التعريفة الجمركية على هذه البضائع في الأصل يبلغ 10٪. وهدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية في بداية العام، لكنه أرجأ هذا القرار بعد أن وافقت الصين والولايات المتحدة على عقد محادثات تجارية.

بالإضافة إلى ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25٪ على 325 مليار دولار إضافية من البضائع الصينية «قريباً».

وأكد الرئيس الأمريكي عبر تغريدات على «تويتر»، استمرار العمل للوصول لاتفاق تجاري مع الصين، لكن هذا الاتفاق يسير «ببطء شديد» على حد تعبيره، رافضاً إعادة التفاوض مع بكين. وغرد ترامب عبر تويتر قائلاً: «إن بعضاً من البضائع الإضافية المرسلة إلينا من الصين تبقى غير خاضعة للضريبة، ولكنها ستخضع في وقت قريب، بمعدل 25٪».