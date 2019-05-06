شكرا لقرائتكم خبر عن «الرمز» تتكبد 12٫5 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبدت «الرمز كوربوريشن»، خسائر في الربع الأول بقيمة 12.5 مليون درهم، وكانت الشركة تكبدت 12.8 مليون درهم في الربع الأول 2018. وأعلنت «الرمز»، التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الاستحواذ على شركة وساطة أوراق مالية في دبي، بسعر إجمالي يبلغ 24.6 مليون درهم.

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