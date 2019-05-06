رئيس أوزباكستان: نسعى لتعزيز الشراكة مع الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزباكستان سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، والوفد المرافق الذي يزور طشقند حالياً.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون، خاصة في ما يتعلق بالتجارة والاستثمار والسياحة والطاقة والنقل والزراعة.

نقل الوزير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادة الرشيدة، إلى الرئيس ميرزاييف، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتنميتها في شتى المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة بينهما.

ورحب الرئيس الأوزبكي بالوزير وأعضاء الوفد المرافق، وحمّله تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للقيادة الرشيدة في الإمارات وشعبها الصديق، المزيد من الرقي والتقدم، وأن تكلل الزيارة بالنجاح بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين.

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون والشراكة المثمرة بينهما في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات، مثلت مناسبة لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها، ونتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وقدم الرئيس الأوزبكي الشكر، على ما لقيه والوفد المرافق له أثناء زيارته للدولة من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأكد الوزير حرص الإمارات على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيزها في شتى المجالات. وأشاد بقرار جمهورية أوزبكستان بإعفاء مواطني دولة الإمارات من حَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات، وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وتفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

ورافق المزروعي في الزيارة ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، والمستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وعبدالله العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى أوزبكستان، وممثلون عن صندوق أبوظبي للتنمية وشركة «مبادلة للتنمية» ومركز خدمات المزارعين.

وعلى هامش الزيارة أطلق ناصر الهاملي وشيرزود كودبييف وزير التشغيل وعلاقات العمل الأوزبكي، خطة لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين في مجالات العمل، تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين حكومتي البلدين في شهر أبريل الماضي، حيث استضافت العاصمة الأوزبكية طشقند أعمال «ملتقى العمل الإماراتي الأوزبكي لفرص التوظيف»، الذي يعتبر أحد مخرجات خطة تفعيل الشراكة بين البلدين، وذلك، بمشاركة واسعة من قبل وكالات للتوظيف وأصحاب أعمال في كلا البلدين، حيث تم إبرام وثيقة للتعاون بين هذه الوكالات.

وتضمن نشاط الوفد عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في جمهورية أوزباكستان، حيث التقى وزير الطاقة والصناعة والوفد المرافق له، جنييف مجيدوفيتش، نائب رئيس وزراء أوزبكستان، وأليشير سولتانوف وزير الطاقة في أوزباكستان. وتم بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وخاصة في مجال الطاقة، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2017 نحو 387 مليون دولار، فيما تسير شركة «فلاي دبي» خمس رحلات أسبوعية إلى العاصمة الأوزبكية طشقند.

(وام)