شكرا لقرائتكم خبر عن 16.6 مليار تجارة أبوظبي غير النفطية في فبراير بنمو 7.3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ارتفعت تجارة السلع غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال فبراير/ شباط العام الحالي مقارنة مع الشهر من العام الماضي 7.3% إلى 16.6 مليار درهم.

ووفقاً لمركز إحصاء أبوظبي فقد تراجعت الواردات خلال الفترة 0.2% إلى 7.7 مليار، كما تراجعت الصادرات غير النفطية 0.4% إلى 4.4 مليار درهم، في حين ارتفع حجم السلع المعاد تصديرها 54.7% إلى 4.5 مليار درهم.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر استيراداً للسلع غير النفطية من أبوظبي خلال فبراير/ شباط 2019 مقارنة مع فبراير 2018، وبلغت قيمتها 1.64 مليار درهم بنمو 2.6%. كما تصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيراداً للسلع المعاد تصديرها من إمارة أبوظبي خلال الفترة بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم بنمو نسبة 22.3%. وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر تصديراً للسلع غير النفطية إلى إمارة أبوظبي خلال الفترة الفترة بقيمة مليار درهم بنمو نسبة 2%.

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