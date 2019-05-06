«دو» تبدأ اختبارات «الجيل الخامس» في متاجرها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



دعت دو، سكان الإمارات إلى زيارة متجريها الرئيسيين في دبي وأبوظبي، وتجربة تقنية الجيل الخامس بشكل فعلي، والتعرف إلى الفوائد التي سيحصلون عليها عند إطلاقها تجارياً حالما تتوفر الأجهزة المتوافقة معها في السوق.

وكانت دو قد عملت على مدار السنوات القليلة الماضية، على ضخ استثمارات كبيرة، إلى جانب العمل مع منظومة من الشركاء لتطوير وتعزيز قدرات البنية التحتية لشبكة الهاتف المتحرك. ومع الوصول إلى هدفها المتمثل بنشر 700 محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس عبر كافة أنحاء دولة الإمارات بحلول نهاية العام 2019، ستكون الشركة من أوائل المشغلين على مستوى العالم في توفير شبكة الجيل الخامس.

وأكدت الشركة أن مستقبل تقنية الجيل الخامس بات أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى، داعيةً سكان الإمارات ومجتمع الأعمال والهيئات والجهات الحكومية للاستعداد للاستفادة من الفوائد والإيجابيات التي ستقدمها هذه التقنية التي تَعِد بإمكانات وفوائد لا حصر لها. وأوضحت الشركة أن البنية التحتية الذكية التابعة لها جاهزة بشكل تام لتشغيل تقنية الجيل الخامس، وتمكين جميع العملاء - أفراداً ومؤسسات - من جني ثمارها، إلى جانب دفع أجندة التحول الرقمي قدماً إلى الأمام، مما سيعود بفوائد على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يشهد مجال الابتكار الرقمي تطورات بوتيرة متسارعة عبر مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بالعمل على جعل المستقبل الرقمي والذكي واقعاً ملموساً في دولة الإمارات، معتمدين في ذلك على خبرتنا الكبيرة، وشبكتنا عالمية المستوى.

ويمكن لجميع سكان الإمارات زيارة متجري دو ابتداءً من 8 مايو/‏‏ أيار، واختبار تقنية الجيل الخامس بأنفسهم. ومن المتوقع أن توفر تقنية الاتصال الخلوي من الجيل الخامس خدمات نطاق عريض عالية الجودة والسرعة، وسرعة بيانات فائقة تساعد على القيام بعمليات التحميل والتنزيل بشكل سريع، مع وقت استجابة منخفض.