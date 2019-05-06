بافيت: «بيركشاير هاثاواي» تريد الاستحواذ في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، إن المستثمر الأمريكي وارين بافيت، يرى أنه في الوقت الذي تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين في العديد من المجالات، يتعين عليهما معرفة أن العالم سيكون أفضل عندما تزدهران معاً.

وأشارت الوكالة إلى أنه وفي مقابلة خلال منتدى الاستثمار الأمريكي-الصيني أخبر بافيت رئيس التحرير المالي «لياهو» أندي سيروير، أنه يؤمن بأن واشنطن وبكين «ستظلان متنافستين في الأعمال والأفكار وكل أنواع الحياة».

مضيفاً، أن «علينا أن نتأكد من أن المنافسة لا تصل بنا إلى نقطة لا ندرك معها أن العالم الأفضل هو حيث تزدهر الصين والولايات المتحدة معاً».

وذكر قطب الأعمال البالغ من العمر 88 عاماً أن الولايات المتحدة والصين وروسيا «تدرك كلها خطر ترك المنافسة تخرج عن السيطرة»، مضيفاً أن هذه البلاد «يمكن أن تتنافس من دون عداء».

وبالسؤال عما إذا كان تكتل «بيركشاير هاثاواي» الذي يشغل بافيت منصب رئيسه ومديره التنفيذي، يريد «القيام باستحواذ كبير في الصين»، قال بافيت إن «الإجابة هي أننا نريد ذلك».

وأضاف أنه «يجب أن أؤدي الكثير من العمل إذا نظرت إلى ما وراء الحدود، ولكني أحب فكرة فعل ذلك».

وبالحديث عن الاقتصاد الصيني، ذكر بافيت أنه ليس قلقاً بشأن تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد في الصين على الصعيد العالمي، حيث يحقق نمو الاقتصاد الصيني نمواً يتراوح من 6 إلى 6.5% في العام.

وقال إن «الصين ستنمو كثيراً بمرور الوقت. وعندما نفكر بشأن ما حدث منذ 1949، لا يوجد شيء يشبه ذلك»، و«هم لم يحققوا ولو من بعيد إمكاناتهم بعد».