60 دولة تؤكد التزامها بالانضمام لمنظمة الاقتصاد الأخضر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان



أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أمس، عن إطلاق رسمي لمنصة القطاع الخاص وتنصيب رئيس لها، خلال انعقاد فعاليات المؤتمر التحضيري الثاني بشأن تأسيس المنظمة ومنتدى أعمال منصة القطاع الخاص في المنظمة، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وأكد سعيد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن 60 دولة أكدت التزامها بالانضمام لعضوية المنظمة، كما أن 10 دول سوف توقع اتفاقية الانضمام للمنظمة خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما بلغ عدد المنصات التابعة للمنظمة التي تم إطلاقها حتى الآن 4 منصات، وسوف يتم إطلاق 3 منصات قبل نهاية العام الجاري، وتشمل القطاع الأكاديمي، والمجتمع المدني، والشباب، ليصبح عدد منصات المنظمة 7 منصات. وأوضح أنه سوف يكون للمنصات التابعة للمنظمة نظام حوكمة ومجالس إدارات، لتكون حلقة وصل بين الدول، كما يجب تنصيب رؤساء للمنصات الأخرى، بينما سيكون تمويل المنظمة من خلال اشتراكات الدول الأعضاء والقطاع الخاص الذي يسهم بشكل إيجابي في مشاريع الطاقة النظيفة.

حضر المؤتمر، الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة؛ وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وعبدالرحمن غانم المطيوعي، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، ويعقد المؤتمر بالتعاون بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووسط مشاركة دولية واسعة من وفود رسمية ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي المنظمات الدولية، وكبرى شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية.

وقال سعيد الطاير، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء، وتعمل المنظمة بالتعاون مع دول عدة في جميع أنحاء العالم، لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، من خلال سبع منصات هي؛ منصة الدول، ومنصة المدن، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة المؤسسات المالية، ومنصة المنظمات الدولية، ومنصة القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، ومنصة الشباب.

وأكد على أهمية انعقاد المؤتمر للتحضير الأمثل لتوقيع اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال المؤتمر التأسيسي الذي سيعقد في وقت لاحق من العام الجاري، داعياً إلى المزيد من التعاون والمشاركة الفعالة وتقديم المقترحات البناءة، للمساهمة في تعزيز مستقبل المنظمة تماشياً مع التوجهات العالمية في الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح الدكتور ثاني الزيودي أن ما يشهده العالم حالياً من تفاقم لتداعيات التغير المناخي وتزايد حدتها، ورغبتنا في ضمان مستقبل أفضل مستدام للأجيال المقبلة، يفرضان علينا جميعاً توحيد الجهود العالمية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع وتيرتها، لتسجيل معدلات نمو اقتصادي بموازاة الحفاظ على بيئتنا التي نحيا بمواردها الطبيعية».

ويتطرق المؤتمر أيضاً إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في تشجيع المستثمرين والممولين على الاستثمار في المشاريع الخضراء القابلة للتمويل.