مبيعات قياسية ترفع أرباح «إعمار» إلى 1.7 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت «إعمار العقارية»، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية في دبي خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من عام 2019، حيث سجلت المبيعات نمواً بنسبة 53% لتصل قيمتها إلى 5.97 مليار درهم، مقارنة بمبيعات الربع الأول من عام 2018 البالغة 3.9 مليار درهم.

وارتفعت قيمة المبيعات الموجهة للعملاء الدوليين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 2.64 مليار خلال الربع الأول من 2019، مقارنة ب 1.18 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2018، بنمو 123%، ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق العقارية في دبي، وقوة علامة «إعمار» التجارية.

برزت دبي كمركز عالمي لجميع قطاعات الأعمال، بما في ذلك الخدمات المالية والضيافة والسفر والتجارة والخدمات اللوجستية، وتواصل تحقيق نمو هام في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. ويساهم هذا النمو في التأسيس لقاعدة معرفية غنية ومتنوعة، ومجتمع مهني مؤهل ومدرَّب. وساهمت بيئة الأعمال الحيوية في المدينة ونمو الاقتصاد المعرفي بدور رئيسي في نمو المبيعات العقارية ل«إعمار» خلال الربع الأول من العام.

قيمة المشاريع

حققت «إعمار العقارية» صافي أرباح 1.74 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019، بنمو 7.4% مقارنة بصافي 1.62 مليار خلال الفترة نفسها عام 2018.

وارتفعت قيمة مشاريع «إعمار» المعدة للبيع والتي سيتم احتسابها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة من 48.4 مليار درهم في الربع الرابع، إلى 50.012 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2019. ولدى «إعمار» مشاريع للبيع في دبي بقيمة 37.96 مليار درهم مماثلة لقيمة المشاريع في الربع الأول 2018، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الإيرادات التي وصلت إلى 15.41 مليار درهم خلال 2018. وتعكس قيمة هذه المشاريع الركائز المالية القوية للشركة وقدرتها على المحافظة على مستويات إيرادات وربحية عالية وعوائد قوية للمساهمين في المستقبل المنظور.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: نركيزنا على تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المناسبة، وتوليد السيولة النقدية، يرسخان موقعنا في السوق. وتتبع «إعمار» استراتيجية تشغيلية تنموية تقوم على بناء الأصول السكنية المميزة بالتزامن مع توسعة نطاق أعمالها في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه، لتلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء. ويعكس نمو مبيعات وجهات «إعمار» السكنية في دبي بين مجتمع المستثمرين الدوليين ليس فقط مكانة دبي كمركز رائد للأعمال على مستوى المنطقة، لا بل وموقعها كأحد أكثر الأسواق حيويةً ونمواً على المستوى الاقتصادي.

الإيرادات

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وصلت إيرادات «إعمار» خلال الربع الأول إلى 5.89 مليار، وهي مماثلة لإيرادات الربع الأول من عام 2018.

وكانت «إعمار مولز» أعلنت عن إيرادات بقيمة 1.075 مليار في الربع الأول بنمو 4%، فيما حققت «إعمار للتطوير» إيرادات 3.341 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بإيرادات 3.26 مليار بالربع الأول 2018. ووصلت إيرادات «إعمار» من أعمال الضيافة والتأجير التجاري والترفيه مجتمعة إلى 738 مليون درهم خلال الربع الأول، حيث سجلت الفنادق المنضوية تحت مظلة مجموعة إعمار للضيافة (بما في ذلك الفنادق التي تديرها المجموعة) معدلات إشغال بلغت 87%، متفوقة على ما هو سائد في القطاع. وبما يعكس تنوع قنوات الإيرادات المستمرة لدى «إعمار»، حققت أعمال الشركة في مجالات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه والتأجير التجاري مجتمعة إيرادات بقيمة 1.81 مليار درهم أي 31% من إجمالي إيرادات المجموعة.

760 مليوناً عقد إنشاء برج «جراند»

منحت شركة إعمار العقارية عقد إنشاءات في منطقة وسط دبي، للشركة الصينية للإنشاءات الهندسية.

وذكرت «ميد» أن الشركة الصينية وقعت خطاب قبول يتعلق بالعقد الخاص بإنشاء برج «جراند» ضمن المجمع «بلوت بي 4»، وتبلغ قيمة العقد 760 مليون درهم.

ويتكون البرج السكني من 70 طابقاً، ويضم 882 شقة. يذكر أن الشركة الصينية حصلت العام الماضي من «إعمار» على عقدين في منطقة وسط دبي.

1.6 مليار قدم رصيد الأراضي

لدى «إعمار» رصيد من الأراضي يبلغ أكثر من 1.6 مليار قدم مربعة في الأسواق الرئيسية. وتعتبر «إعمار» اليوم أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم خارج الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار.