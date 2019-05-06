«إكسبو 2020 دبي» يوفر رحلات تعليمية استثنائية لطلبة المدارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



كشف إكسبو 2020 دبي عن أربع رحلات مختلفة واستثنائية ومتخصصة ستكون متاحة لطلبة المدارس في الإمارات، يتناول كل منها موضوعاً مختلفاً، بما يتيح للطلبة من مختلف الفئات العمرية تجربة فريدة من نوعها تحقق لهم نقلة مذهلة في عالم المعرفة.

وجرى تشجيع أكثر من 500 من قيادات المدارس العامة والخاصة وصناع القرارات التعليمية، خلال ملتقى إكسبو للقيادات المدرسية، على البدء في التخطيط لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الرحلات التعليمية ذات الأسعار التنافسية، حيث يبلغ سعر تذكرة أي من هذه الرحلات الأربعة 50 درهماً إماراتياً للطالب.

تتيح هذه الرحلات الأربعة للطلبة تجربة تعلُّم لا يمكن تفويتها، حيث تأخذهم إلى «عالم الفرص» و«الكون في حركة» و«عالم الاستدامة» و«إرث دولة الإمارات»، وتفتح أعينهم على دورهم في مستقبل الإنسانية، وتكشف عن الثقافة الغنية لدولة الإمارات ومستقبلها اللامع.

وقالت علياء آل علي، نائب رئيس، برنامج إكسبو للمدارس في إكسبو 2020 دبي: يلعب طلبة المدارس دوراً محورياً في صنع عالم أفضل للأجيال القادمة، كونهم مبدعي الغد وقادة الفكر في المستقبل.

وأضافت: تمثل رحلاتنا الأربعة المتخصصة فرصة تعليمية لا تتكرر. ونحن نسعى إلى إلهام التلاميذ في بيئة تفاعلية ومتكاملة، حيث يمكنهم استكشاف العوامل الأساسية التي تحقق التقدم في المستقبل، واكتشاف ثقافات وابتكارات 192 بلداً مشاركاً. وفي وجود كل هذه الفرص التعليمية الرائعة والكثيرة، نحث المدارس على التحضير لزيارة إكسبو 2020 دبي من الآن.

وتشمل التذكرة دخول إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى رحلة بصحبة مرشد، وسوار معصم تعريفي. وسيسمح إكسبو 2020 دبي بمشاركة مجانية لشخص واحد كمرافق لكل خمسة أو 10 أو 15 طالباً، على أن يتحدد هذا في ضوء أعمار الطلبة. ستتمكن إدارات المدارس من حجز التذاكر عبر نظام للحجز مخصص لهم سيتم الإعلان عنه في الأشهر المقبلة.

ويتيح برنامج إكسبو للمدارس فرصة للمدارس في الإمارات تسمح باستكشاف إكسبو 2020 دبي ورؤيته الدولية بطريقة شيقة وجذابة. ويتبنى البرنامج عدداً من المبادرات، من بينها توفير موارد دراسية للمعلمين من أجل إلهام العقول الشابة؛ وقد رحب البرنامج بالفعل بأكثر من 140 مدرسة و5 آلاف تلميذ في مركز الزوار بإكسبو 2020 دبي منذ أكتوبر 2018.