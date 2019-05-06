شكرا لقرائتكم خبر عن «دريك»: ملتزمون بلجنة تحقيق «هيئة الأوراق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
رحبت شركة «دريك أند سكل»، بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، المتعلق بتشكيل لجنة تقصي حقائق والتفتيش من أجل التدقيق على أعمال الشركة، وفحص ملفاتها.
وأكدت الشركة في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، التزامها الكامل باستمرار التعاون مع الهيئة بهذا الصدد وبكل ما يصب في مصلحة الشركة والمساهمين.
وأوضح البيان أن إعلان النتائج لعام 2018 ما هو إلا جزء من التزام الإدارة الحالية تجاه المساهمين والمستثمرين، والتزامها الكامل بالشفافية والمسؤولية والحوكمة المتوافق مع خطة إعادة الهيكلة ، والتي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية في 8 إبريل.
وشكرت «دريك» هيئة الأوراق على جهودها ودعمها لخطة إعادة الهيكلة التي تم بالفعل المباشرة بالعمل عليها.
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