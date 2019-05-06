«اللولو هايبر ماركت» تفتتح متجرها الجديد في الرياض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «اللولو هايبر ماركت» أحدث متاجرها في الرياض، مؤخراً، وذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية الطموحة وتعزيزاً لحضورها في السعودية.

وافتتح «الهايبر ماركت الجديد» الذي يعتبر المتجر السابع عشر لمجموعة «اللولو» في المملكة والفرع ال 169 عالمياً من قبل محمد عبد الله علاقي، نائب أمين الاستثمار والمشرف العام للشؤون المالية والإدارية في منطقة الرياض، بحضور إبراهيم بن صالح السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» والعديد من كبار الشخصيات.

ويقع مركز التسوق الجديد في موقع استراتيجي في «الروف مول»، وهو مركز تسوق جديد في حي الياسمين بالرياض، ويحتضن «الروف مول» قاعة السينما الثالثة في المملكة التي تعمل حاليا وتتضمن ثماني قاعات عرض سينمائي.

وقال يوسف علي: متحمسون للفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في المملكة، بفضل رؤية المملكة 2030. لقد أعلنا بالفعل أنه بحلول عام 2020، سوف نفتتح 15 مركز تسوق جديدة في السعودية. وبموجب هذه الخطة، تم بالفعل افتتاح 3 مراكز تسوق، وجار الانتهاء من 11 مركز تسوق آخر قبل نهاية عام 2020 باستثمارات تقدر قيمتها 1.5 مليار ريال سعودي.

وتابع: إن مجموعة اللولو توظف حالياً أكثر من 3100 مواطن سعودي، منهم 790 مواطنة سعودية في مختلف متاجرها في جميع أنحاء المملكة.