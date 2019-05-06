شكرا لقرائتكم خبر عن 135 مليوناً مكاسب «أم القيوين الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين:”الخليج 365”
حقق بنك أم القيوين الوطني زيادة في صافي الربح بلغت 3% ليصل إلى 135.18 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 131.03 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى تحسن الأداء التشغيلي إلى زيادة إيرادات الفوائد، واستراتيجيات التحصيل الفعالة.
كما سجل الدخل الناجم عن الرسوم والعمولات ارتفاعاً بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 19% خلال الثلاثة أشهر، ما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك والأنظمة الفعالة في إدارة التكاليف، وانخفض صافي المخصصات بنسبة 54% خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الأصول 14.143 مليار درهم، كما استقر معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 107%.
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