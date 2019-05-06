186.8 مليار الودائع من 6 إلى 12 شهراً بنمو 3.7%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهراً لدى الجهاز المصرفي إلى مستوى 186.8 مليار درهم بنمو نسبته 3.7% وقدره 6.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019 وذلك وفقاً للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

ويتضح من خلال تحليل حركة الإيداعات في الجهاز المصرفي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس أن الإقبال على هذه الشريحة من الودائع تصدر قائمة اهتمامات العملاء مقارنة مع بقية الشرائح الأخرى، والتي تشمل ودائع لمدة 3 و6 أشهر أو تلك الطويلة التي تتجاوز مدتها أكثر من عام.

ويأتي الإقبال الكبير على الودائع من 6 إلى 12 شهراً عقب الارتفاع الذي شهدته نسبة الفائدة عليها مقارنة مع بقية أنواع الودائع الأخرى، حيث شارفت العوائد على الاستثمار في الوديعة من 6 إلى 12 شهراً على التساوي مع العوائد الممنوحة على تلك التي تتجاوز مدتها العام.

وتظهر عملية تتبع سير حركة الإقبال على هذا النوع من الودائع استمرار ارتفاع رصيدها الذي بلغ نحو 182.2 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2018.

وواصل رصيد الجهاز المصرفي من الودائع لفترة من 6 إلى 12 شهراً ارتفاعه خلال شهر فبراير بالغاً 186.6 مليار درهم بنمو نسبته 2.4% في حين وصلت نسبة الزيادة خلال شهر مارس مقارنة مع سابقه أقل من 1%. (وام)