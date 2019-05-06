شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يطرح أذون خزانة بمليار دولار اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تقدر بمليار دولار، لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.