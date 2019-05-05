شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعديل مواعيد العمل لديها، لتكون مواعيد العمل من 9 صباحا الساعة 1 ظهرا، بدلا من 9 إلى 3 عصرا.
وقالت الهيئة، إن مواعيد العمل فى شهر رمضان ستكون 4 ساعات، على أن يتم استقبال الراغبين فى الحصول على الخدمات المختلفة للهيئة بدءا من 9 صباحا.
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