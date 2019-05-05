وزير المالية: 7.2% عجز كلي بقيمة 445 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

محمد المنسى - محمد حسنى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، لافتا إلى أن العجز الكلى قبل الثورة كان 7.9%، مضيفا أن العام القادم تستهدف الحكومة النزول بالعجز إلى 6.2% و4.8% العام بعد القادم، مشيرا إلى أن الوصول بالعجز إلى أقل من 5% يعنى التخلص من الديون، ويثبت الانضباط المالى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط...