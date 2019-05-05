التخطيط: تطوير 140 مكتبا للتموين بالجمهورية خلال العام المالى الجديد 19/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الدولة، تطوير 140 مكتباً للتموين خلال العام المالى الجديد 19/2020، وذلك ضمن مستهدفاتها للتنمية المستدامة فى مجال التجارة الداخلية والتموين، حيث أعلنت وزارة التخطيط 3 مستهدفات فى هذا المجال، يتم تنفيذها خلال الموازنة الجديدة، والتى تبدأ فى 1 يوليو المقبل "2019".
وذكرت وزارة التخطيط، ضمن "إنفوجراف"، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه من المستهدف أيضاً فى خطة الموازنة الجديدة للدولة فى مجال التجارة الداخلية والتموين، طرح واستكمال 4 مناطق تجارية ولوجيستية، هذا بجانب، إضافة 586 منفذاً لمشروع "جمعيتى" مما يساهم فى توفير 1172 فرصة عمل للشباب.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت مؤخراً فى بيان هام لها أمام البرلمان، عن خطة الدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى الجديد 19/2020، الذى يعد العام الثانى فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتى بدأت فى 18/2019 وتنتهى فى 21/2022.
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