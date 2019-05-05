شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع سعر بيع الخام العربى الخفيف إلى آسيا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إنها رفعت سعر خامها العربى الخفيف للمشترين الآسيويين فى شحنات يونيو 0.70 دولار للبرميل مقارنة مع مايو ، ليصبح بعلاوة 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط خامى عمان ودبي. ورفعت الشركة سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف فى الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 80 سنتا للبرميل إلى سعر يعادل برنت فى بورصة انتركونتننتال. Advertisements وتحدد سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالى الكبريت لشهر يونيو ، بانخفاض عشرة سنتات للبرميل عن الشهر السابق.

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