شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تنظم حفل عشاء لرئيس البنك الدولى فى معبد فيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حفل عشاء لرئيس مجموعة البنك الدولى، ديفيد مالباس، والوفد المرافق فى أحضان معبد فيله. كما شاهد رئيس البنك الدولى، والوفد المرافق عرض الصوت والضوء، الذى يلقى الضوء على تاريخ مصر . Advertisements ومن المقرر بعد حفل العشاء توقيع اتفاقية تمويل مصر بـ 200 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. شهد الاحتفالية غادة والى، وزيرة التضامن، ونيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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